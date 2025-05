"O Panda quer continuar a vir ao Porto Santo"

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Baptista, afirmou que o concerto do Panda, que se realiza esta tarde na Praça do Barqueiro, é "uma grande festa", que proporciona muita alegria às crianças e famílias da ilha dourada.

"Este é o segundo ano que o Panda vem ao Porto Santo, e a própria organização quer que ele continue a vir todos os anos, e nós também queremos que isso aconteça", afirmou Nuno Baptista, realçando que esta iniciativa, que celebra o Dia da Criança, integra a estratégia da autarquia em trazer eventos culturais e de entretenimento do "melhor que se faz no país" ao Porto Santo.

Magia do Panda já contagia Porto Santo Cerca de mil pessoas assistem ao espectáculo que assinala no Dia da Criança

O presidente destacou que, ao longo dos últimos quatro anos, a Câmara tem feito um esforço contínuo para proporcionar à população eventos que valorizem a cultura. "Todos os artistas que passaram por aqui são um exemplo disso", frisou.

Além do concerto do Panda, o município prepara já outras grandes eventos para os próximos meses. Entre eles, o São João, que contará com nomes como Mariza e Polo Norte, além de uma surpresa que será divulgada em breve para o mês de Agosto.

"Nós queremos que as pessoas percebam que estes eventos são feitos para elas, porque os porto-santenses merecem o melhor. É esse o nosso compromisso e o esforço que continuaremos a fazer", concluiu.