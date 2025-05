Enchente em Santana para assistir ao espectáculo da Banda do Panda

O concerto da Banda do Panda em Santana regista enchente. Tanta que a multidão de pequenos e graúdos já 'transborda' na tenda gigante instalada na Praça da Cidade, em Santana.

Devido a constrangimentos causados pelo grave acidente na Via Rápida no Funchal, o início do espectáculo foi retardado alguns minutos. Entretanto a pequenada já gritou "Panda, Panda", tal é a ansiedade instalada.

Muitas famílias de fora do concelho de Santana, inclusive do Funchal, marcam presença na cidade nortenha.