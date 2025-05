Santana começa a encher para o concerto da Banda do Panda

Num sábado ameno na costa Norte da Madeira, o recinto preparado para acolher o concerto do Panda, em Santana, começa a compor-se com famílias e crianças entusiasmadas.

O espectáculo tem início marcado para as 16 horas, mas uma hora antes o movimento era já significativo. Para além da Banda do Panda, o público poderá contar com a presença do Ruca e da Gabby, da Casa de Bonecas da Gabby, perspectivando-se momentos de grande animação.

Enquanto se aguarda pelo início do espectáculo, não faltam actividades para entreter os mais pequenos — desde insufláveis a pinturas faciais, sem esquecer as habituais barracas de comes e bebes, que ajudam a compor o ambiente festivo.

O tempo encoberto na cidade nortenha também a celebrar, neste caso por antecipação, o Dia Internacional da Criança, que se assinala amanhã, domingo.