Magia do Panda já contagia Porto Santo

A Praça do Barqueiro, no Porto Santo, está transformada num verdadeiro universo de cor e alegria, onde uma multidão de pequenos festivaleiros, acompanhados pelas suas famílias, se juntaram para assistir ao tão esperado concerto do Panda.

O local está repleto de sorrisos, risos e olhares atentos para a icónica figura que há tanto anos conquista gerações. Nesta segunda passagem pela 'ilha dourada', o Panda veio acompanhado de reforços especiais: o animado Ruca e a encantadora Casa das Bonecas da Gabby, que juntos criam uma festa ainda mais memorável para miúdos e graúdos.

O DIÁRIO, em parceria com as Câmaras Municipais do Porto Santo, Funchal, Santana e Ribeira Brava, organiza a chegada do Concerto da Banda do Panda a estas localidades, numa produção conjunta da Lemon Entertainment e do Canal Panda. Esta iniciativa, que já celebra mais de 10 anos, assinala o Dia da Criança reunindo centenas de famílias numa das maiores festas infantis da Região.