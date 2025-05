Desporto escolar 2025 despede-se em festa no Jardim Municipal do Funchal

Chegou ao fim esta sexta-feira mais uma edição da Festa do Desporto Escolar, que ao longo de uma semana juntou os alunos de várias escolas da Região em torno da prática desportiva. A cerimónia de encerramento teve lugar no Jardim Municipal do Funchal, num ambiente de convívio e partilha, que voltou a reflectir o espírito desta iniciativa promovida pela Direcção de Serviços do Desporto Escolar.

Durante uma semana, os jovens participantes competiram em diferentes modalidades, mas mais do que os resultados ou os vencedores, destacou-se a troca de experiências, o reforço de laços de amizade e o respeito entre todos os envolvidos. Foram dezenas de actividades organizadas em diversos locais, envolvendo professores, alunos, técnicos e voluntários num esforço conjunto para proporcionar uma semana diferente e enriquecedora.

O Jardim Municipal do Funchal recebeu o momento de encerramento, que incluiu várias demonstrações e uma despedida simbólica, deixando já o convite para o regresso no próximo ano lectivo. A iniciativa reafirmou-se, mais uma vez, como um dos principais eventos escolares da Madeira, envolvendo não só os estudantes mas também toda a comunidade educativa.