Albuquerque falha abertura do Desporto Escolar

Depois de no ano passado o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ter sido apupado na festa de abertura do Desporto Escolar, este ano governante madeirense falhou a cerimónia que marca o início do período competitivo do maior evento desportivo escolar da Região.

Em sua representação, esteve o secretário regional de Educação Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.