Sid Saint actua no Jardim Municipal do Funchal em concerto gratuito

A cidade do Funchal recebe no próximo sábado, 25 de maio, pelas 19h, um concerto especial com o músico Sid Saint, no Auditório do Jardim Municipal. O espetáculo é de entrada livre e gratuita, e é promovido pela Câmara Municipal do Funchal, que continua a apostar numa programação cultural acessível, em diálogo com a cidade e com os seus públicos.

Sid Saint sobe ao palco ao ar livre para apresentar o seu mais recente trabalho, o segundo álbum de originais, intitulado “O Quê?”, lançado este ano. Com uma sonoridade envolvente que cruza R&B, pop e hip-hop, o artista tem vindo a destacar-se no panorama musical português, conquistando uma base de fãs crescente e reconhecimento pelo seu estilo autêntico e cativante.

O concerto no Jardim Municipal será uma oportunidade única para o público madeirense conhecer ao vivo o novo repertório de Sid Saint, num ambiente descontraído, no coração da cidade. O Auditório do Jardim, espaço emblemático e acessível, transforma-se assim, uma vez mais, em palco de valorização da criação artística contemporânea, integrando-se na estratégia da autarquia para dinamizar os espaços públicos e democratizar o acesso à cultura.

Este evento gratuito e aberto a todos reforça o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em promover a fruição cultural para todas as faixas etárias e contextos sociais, convidando residentes e visitantes a juntarem-se num final de tarde ao som da música nacional emergente.