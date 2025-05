Jovem lesiona-se em jogo do Desporto Escolar e é levado ao hospital

Um aluno da Escola de Santo António, de 14 anos, ficou lesionado, esta manhã, durante um jogo de futsal integrado na Festa do Desporto Escolar, que decorre esta semana na Região.

O incidente ocorreu quando o jovem, ao disputar uma jogada, sofreu uma queda e embateu com o joelho na mesa da equipa de arbitragem.

Com dores na perna, foi prontamente assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se encontravam no local em serviço de prevenção. Após os primeiros socorros, o aluno foi transportado para o hospital para receber maiores cuidados médicos.