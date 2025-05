Presença na abertura do Desporto Escolar não fazia parte da agenda de Albuquerque?

O presidente do Governo Regional não foi à cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar na sexta-feira à noite. Este sábado de manhã, à margem do Madeira Classic Car Revival, Miguel Albuquerque referiu que o evento nos Barreiros não fazia parte da sua agenda. “Não falhei, eu tenho uma agenda, acho normal eu ter uma agenda e vou gerir a agenda em função daquilo que é a minha disponibilidade”, referiu. Mas será que a cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar não fazia mesmo parte da agenda do presidente do Governo Regional?

Vamos aos factos. Na sexta-feira, no momento de oficializar a abertura da Festa do Desporto Escolar foi anunciado o nome de Miguel Albuquerque. Tradicionalmente, sempre que marca presença na cerimónia de abertura cabe ao presidente do Governo Regional a declaração que dá início ao evento, perante os milhares de jovens nos Barreiros. Assim aconteceu no ano passado, por exemplo. Na ocasião, aliás, Albuquerque foi apupado.

Desta vez, apesar de ter sido anunciado o seu nome para declarar a abertura da Festa do Desporto Escolar, o presidente do Governo Regional não se encontrava no estádio. Após uma pausa, foi então anunciado o nome de Jorge Carvalho, secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Depois dos hinos, da Madeira e de Portugal, a organização, através da instalação sonora do Estádio do Marítimo, nos Barreiros, anunciou a presença do líder do executivo madeirense: “Para proceder à abertura oficial da Festa do Desporto Escolar 2025, tem a palavra sua Excelência o senhor presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque”. Mas nada se escutou na tribuna de honra. Após uma pausa de sensivelmente 10 segundos, a organização fez outro anúncio. “Bom, em sua representação, o senhor secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho”. Nesse momento, as imagens em directo da RTP-Madeira mostram a tribuna de honra, onde não se vê, de facto, Miguel Albuquerque. Apenas sorrisos de quem lá está. Em contraste com os apupos que, nessa ocasião, se escutavam nos Barreiros. Os aplausos acabaram, depois, por se ‘misturar’ com os apupos no momento em que Jorge Carvalho falou: “Declaro abertos os Jogos Escolares de 2025”.

Este sábado, Albuquerque não só referiu que a presença no evento não estava na agenda como disse desconhecer o que se tinha passado. “Fui apupado? Porquê? Não estou a perceber, não estava lá sequer, não faço ideia”, referiu o presidente do Governo Regional.

Mas a presença de Miguel Albuquerque não só foi anunciada no estádio, como também numa publicação da Direcção Regional de Educação e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia datada de 21 de Maio (quarta-feira) e que aqui reproduzimos. Trata-se de uma publicação no site www.madeira.gov.pt. O site oficial do Governo Regional da Madeira.

Eis o que está no final do texto: “A Cerimónia de Abertura contará com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, e do Diretor de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos, entre outras entidades”.

Portanto, de acordo com a publicação do próprio Governo Regional, é falso que a presença na cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar não tenha estado na agenda de Miguel Albuquerque.