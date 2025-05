Arranque memorável do Desporto Escolar

A Festa de Abertura da 32.ª edição do Desporto Escolar da Região Autónoma da Madeira, que decorreu esta sexta-feira, 23 de Maio, no Estádio do Marítimo, nos Barreiros, foi memorável com milhares de alunos a fazer um voto de esperança num Mundo em mudança.

O espectáculo gímnico e teatral, que antecede a competição, teve como tema 'Senhora do Mar – A Esperança, a Virtude Menor, mas a Mais Forte', inspirado numa reflexão do Papa Francisco sobre a força transformadora da esperança. A encenação foi um momento comovente e simbólico, evocando a resiliência e a fé num Mundo em mudança com a participação de cerca de 8.000 pessoas dos 9 aos 90 anos de idade. O espectáculo culminará com a actuação da cantora madeirense Vânia Fernandes. A figura da Senhora do Mar representa uma viúva que, envolta em dor e saudade, elevará um grito de esperança, o mesmo grito que o Mundo actual, marcado por conflitos e desafios, necessita ouvir.