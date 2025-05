Tudo a postos para a grande festa de abertura do Desporto Escolar

Está tudo pronto para a grande Festa de Abertura da 32.ª edição do Desporto Escolar da Região Autónoma da Madeira. A cerimónia acontece a partir das 19 horas desta sexta-feira, 23 de Maio, no Estádio do Marítimo, nos Barreiros.

O espectáculo marcará oficialmente o início do período competitivo do maior evento desportivo escolar da Região, que contará este ano com a participação de 5.937 alunos, provenientes de 134 instituições de ensino.

O espectáculo gímnico e teatral, que antecede a competição, tem como tema 'Senhora do Mar – A Esperança, a Virtude Menor, mas a Mais Forte', inspirado numa reflexão do Papa Francisco sobre a força transformadora da esperança. A encenação promete ser um momento comovente e simbólico, evocando a resiliência e a fé num Mundo em mudança com a participação de cerca de 8.000 pessoas dos 9 aos 90 anos de idade. O espectáculo culminará com a actuação da cantora madeirense Vânia Fernandes. A figura da Senhora do Mar representa uma viúva que, envolta em dor e saudade, elevará um grito de esperança, o mesmo grito que o Mundo actual, marcado por conflitos e desafios, necessita ouvir.

A cerimónia começará, oficialmente, pelas 19h30 com momentos de animação, seguidos do desfile das escolas, o hino do Desporto Escolar, o acender da Chama Olímpica e os hinos Regional e Nacional. A declaração oficial de abertura do Desporto Escolar será feita, como habitual, pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 21h30.

O Desporto Escolar 2025 conta com 918 alunos do 1.º ciclo, 4.602 dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, e 417 alunos/utentes das Actividades Motoras Adaptadas. Serão 27 modalidades/actividades em competição ao longo da semana, num programa que alia desporto, inclusão, cidadania e arte.

A disputa das 27 modalidades/atividades terá como palco não apenas infra-estruturas desportivas, mas também zonas turísticas e espaços comerciais localizados nos concelhos do Funchal, de Câmara de Lobos e de Machico.