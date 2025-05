Expo Porto Santo 2025 realiza-se de 29 de Agosto a 7 de Setembro

A Expo Porto Santo vai acontecer entre a última semana de Agosto e a primeira de Setembro, no pavilhão multiusos do Porto Santo.

José Antonio Castro, presidente da assembleia geral da Associação de Indústria Comércio e Turismo do Porto Santo, revelou ao DIÁRIO: "A Expo Porto Santo vai decorrer de 29 de Agosto a 7 de Setembro, já foi aprovada pela câmara municipal e Governo Regional, e mais os restante parceiros".

"Os empresários do Porto Santo precisavam da continuação destes parceiros, porque um evento desta natureza necessita sempre de apoios", disse.

José António Castro disse que, neste momento, está a trabalhar na Expo 2025: "Já posso adiantar que está já a 80% e penso que mais um mês, a feira estará toda como nós planeamos.

"Este tipo de certame faz bem ao turismo, porque puxa igualmente as pessoas que nessa altura estão na ilha a passar férias, muitos visitam o certame", adiantou.

Acerca desta situação, Jose António Castro é da opinião que a Expo Porto Santo é mais uma oferta para Ilha Dourada, pois o Porto Santo tem de criar oferta para as pessoas, e quanto mais oferta, melhor: "Com este evento que é uma plataforma de negócios, as pessoas podem visitar e podem comprar produtos, e também as empresas que vêm do exterior cimentar a sua presença no Porto Santo e na Madeira”.

A Expo Porto santo já está no calendário dos empresários do continente: "Os expositores continentais já reservam estas duas semanas para estarem na Expo Porto Santo, os empresários para além de participarem na feira porto-santense, aproveitam igualmente para passar férias com familiares, muitas vezes arrendam casas, assim fazem a sua despesa na ilha", disse o presidente da Assembleia Geral da AIETPS ao DIÁRIO.