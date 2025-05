Projecto rs4e – Road Show for Entrepreneurship está no Porto Santo

O Projecto rs4e – Road Show for Entrepreneurship está de novo na Ilha Dourada para apresentação de mais projectos novos de alunos técnico profissionais e do Secundário.

Carlos Lopes, da organização, disse ao DIÁRIO, no Porto Santo, que nesta quinta-feira e sexta, “vão estar mais escolas com vários alunos em concurso como todos os anos”.

“Esta é 18.ª edição do RS4e no Porto Santo, é a final do ensino secundário profissional, que durante estes dois dias, entre alunos e professores e também jurados, que vão acompanhar estas ideias de negócio, e esta sexta-feira vamos ter a apresentação oficial dos negócios no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo”, explicou.

Adiantou que, este ano, vieram cerca de 100 pessoas, sendo que os grupos vão estar a apresentar esta sexta-feira as ideias de negócios no Centro Cultural e de Congressos da Ilha Dourada.

O rs4e – Road Show for Entrepreneurship é um projecto desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Governo Regional desde 2005, em parceria com diversas entidades públicas e privadas nacionais, tem como principal objectivo permitir que jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 25 anos e a frequentar diversos estabelecimentos de ensino básico, secundário, profissional e superior da nossa Região, tivessem um primeiro contacto com o fascinante mundo do empreendedorismo, através do conceito 'learning by doing'.