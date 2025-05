Joana Guerra Tadeu deu o seu contributo e conhecimento ao XVIII simpósio ambiental do Porto Santo

Já terminou o XVIII simpósio que decorreu hoje na parte da manhã, no centro cultural e de congressos da ilha, numa organização da câmara municipal do Porto Santo.

Joana Guerra Tadeu, foi personalidade convidada pela organização para falar sob o tema “UNINDO FORÇAS PELA ILHA - SUSTENTABILIDADE EM AÇÃO”.

A jornalista e ambientalista disse ao DIÁRIO, a propósito do tema, que “num espaço como o Porto Santo se não houver um cuidado por aquilo que é o patrimônio natural, grande parte daquilo que é o encanto e os recursos da ilha seria perdido”.

Na opinião da jornalista/ambientalista “nem todos os recursos esgotam e nem todos os recursos se extraem, muitos dos recursos apenas se desfrutam, e num sítio como este acho isso muito mais claro”, disse.

“Temos uma praia de areia dourada, vermos a montanha com a sua vegetação e fazer as caminhadas é forma de nós desfrutarmos e criarmos valores sem sermos extrativistas e exploradores”, salientou.

As entidades locais, nomeadamente da edilidade porto-santense, têm, desde há muitos anos, preocupações sobre o meio ambiente.

Joana Guerra Tadeu disse em relação a este aspecto que “as entidades não tem desculpa para dizer que não estão cientes, no sentido da quantidade de informação que há sobre isto”.

Existem informações, ferramentas e até apoios financeiros no âmbito destas questões, o que "faz com que não haja razão para dizerem que não sabem, ou que não estão a par, ou mesmo que desconhecem, acho que ainda há uma inércia para aquilo que é o entendimento das coisas, daquilo que é preciso fazer e a vontade de fazer as coisas que de facto são necessárias fazer”, disse Joana Guerra Tadeu.

Relembrar que o XVIII simpósio ambiental decorreu no centro cultural e de congressos da ilha dourada, onde centenas de alunos e docentes das escolas participaram na iniciativa.