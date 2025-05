Italianos regressam ao Porto Santo

Os voos oriundos de Itália estão de regresso à ilha dourada.

O airbus vindo Bergamo aterrou no aeroporto do Porto Santo pouco depois das 19 horas e trouxe 177 italianos para passar férias.

Esta operação é realizada pela Malta Air e vai terminar no início de Outubro.

Estamos já no final de Maio e o movimento de aeronaves na ilha dourada aumentou, desde o início dos voos da TAT e Easyjet.

Agora com entrada do mês de Junho, as referidas companhias vão aumentar o número de voos, bem como irão começar em breve os charters.

É esperado mais uma vez um Verão com muitos turistas, o que é muito bom para economia local.