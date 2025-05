XVIII simpósio ambiental debate a sustentabilidade no Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo está a realizar, hoje, no Centro Cultural e de Congressos, o XVIII Simpósio Ambiental sob o tema "Unindo Forças pela Ilha - Sustentabilidade em Ação'.

O presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, disse na abertura do simpósio que "o futuro do Porto Santo está a ser tratado com base na sustentabilidade e é uma sustentabilidade que é fundamental", e é por isso que defende "um plano de desenvolvimento estratégico para o turismo sustentável".

Um plano que, segundo o autarca, "nos ajude a perceber em determinadas caraterísticas, para onde devemos seguir o nosso futuro, e que não seja apenas uma decisão pontual de quem está a cumprir as suas funções na causa pública, mas que haja um trajecto a percorrer que, com certeza, será bastante longo, mas que seja um trajecto que, acima de tudo, traga esta palavra sustentabilidade", frisou.

Já a vereadora da edilidade para área do Ambiente, Mariana Vasconcelos, salientou ao DIÁRIO acerca deste XVIII Simpósio Ambiental, que "esta iniciativa já é habitual ser realizada pela Câmara Municipal do Porto Santo e este ano resolvemos falar na sustentabilidade na ilha e, portanto, uma sustentabilidade em acção pela nossa ilha", justificou.

Sendo o Porto Santo uma Reserva da Biosfera, Mariana Vasconcelos disse que "é preciso reflectir o que é que está a ser feito, para sermos uma ilha preparada e sustentável para receber o turismo".

Neste simpósio ambiental vão ser discutidos vários temas relacionados com ambiente, onde foi convidada a jornalista e ambientalista, Joana Tadeu. De salientar o vasto número de alunos das escolas do Porto Santo, que estão a assistir a este evento.