MPT diz que Albuquerque "vive para os likes e ignora os madeirenses"

A Comissão Política Regional do Partido da Terra (MPT) condena veementemente a atitude do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, "que decidiu, numa jogada puramente mediática, receber uma professora sem casa apenas porque esta conseguiu atenção pública através da comunicação social".

O MPT "não critica a professora — critica o oportunismo político".

De acordo com o partido "Miguel Albuquerque governa como um influenciador digital, mais preocupado com curtidas nas redes sociais do que com os dramas reais da população".

Vive para os likes, ignora os madeirenses". MPT

E prossegue: "Enquanto isso, a crise habitacional agrava-se. Famílias funchalenses, idosos, jovens trabalhadores e professores deslocados continuam sem solução, apesar de anos de alertas e de relatórios claros sobre o descontrolo dos preços da habitação. A resposta do Governo Regional? Silêncio para uns, teatro para outros".

Na sua óptica, "o problema é claro: a Madeira foi entregue à especulação. Alojamento Local e hotéis não são o inimigo — o inimigo é a total ausência de regras para proteger a população residente. Enquanto se permite que apartamentos se transformem em ativos financeiros, e que investidores estrangeiros ou "novos-ricos portugueses" comprem propriedades como quem compra acções, o povo vê-se forçado a emigrar da sua própria terra".

Diz ainda que "estes “novos portugueses”, classe média nos seus países, tornam-se super-ricos aqui devido à fraca valorização dos rendimentos nacionais".

"Para eles, investir na Madeira é um luxo barato. Para os nossos, é uma sentença de exclusão", sustenta.

O MPT, "com responsabilidade social e defesa da propriedade ordenada, recusa esta promiscuidade entre o poder político e o grande negócio imobiliário".

Defendemos a liberdade económica, mas com regras claras que ponham ordem no território e protejam o direito dos madeirenses a viver onde nasceram e trabalharam". MPT

No seu entender, "chega de governo para as câmaras de televisão".

A Quinta Vigia não pode ser um palco — tem de ser um gabinete com soluções". MPT

O Partido da Terra exige "regras claras e limitação efectiva ao Alojamento Local integral; política fiscal justa que penalize a especulação e valorize a propriedade para habitação permanente; programas reais de habitação acessível para a classe média e para os profissionais deslocados; prioridade aos residentes, com critérios objectivos e não favoritismos mediáticos".

"A Madeira precisa de ordem, justiça e coragem — e não de governantes viciados em likes", reforçou em jeito de conclusão.