“O sonho de terror” de Miguel Albuquerque com o Arquivo Regional

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença, esta tarde, no lançamento do número sete da revista Arquivo Histórico da Madeira, cerimónia que decorreu no Centro de Estudos de História do Atlântico/Alberto Vieira e que contou ainda com a presença do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus. Esta foi uma iniciativa da direcção regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro. À semelhança dos números anteriores, este é publicado em formato digital. A revista conta com 19 artigos e tem a colaboração de 21 autores.

“É com muito gosto que estou aqui. Confesso que sou um anacrónico. Cheguei aqui e estava à espera do livro em papel, mas é fundamental percebermos que a digitalização, ao contrário do que os anacrónicos pensam, veio proporcionar o acesso à cultura e informação em números exponenciais”, começou por referiu Miguel Albuquerque, governante madeirense que confessou a sua admiração por todo o acervo do Arquivo Regional.

“ Uma das melhores obras que se fez na Madeira foi o Arquivo Regional. Aliás, durante anos, o meu sonho de terror era termos um incêndio no arquivo do prédio da Câmara Municipal do Funchal onde durante anos tínhamos uma documentação excepcional. Felizmente que conseguimos construir o Arquivo Regional, que é hoje uma infraestrutura fundamental para a nossa memória colectiva.”