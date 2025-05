“Temos tempo” para as Autárquicas, aponta Albuquerque

Miguel Albuquerque não adianta muito mais quanto às próximas Eleições Autárquicas, nomeadamente no que respeita a possíveis coligações com o CDS. À margem da visita a um espaço comercial da Porcelanosa, no Funchal, na qualidade de presidente do Governo Regional, o também presidente do PSD/Madeira dizia haver tempo para falar sobre o assunto.

No dia em que foi anunciado que o pediatra José Luís Nunes será o candidato dos sociais-democratas à Câmara Municipal do Funchal, e depois de já ter falado sobre o tema durante o dia, Miguel Albuquerque, em resposta aos jornalistas quanto a coligações, referiu que “não podemos pôr umas coisas à frente das outras, cada coisa tem o seu tempo”.

Sobre a vinda da Porcelanosa para a Madeira, o líder do Executivo madeirense, que contou com a companhia de José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia e líder do CDS/PP-Madeira, diz que tal só acontece porque o grupo espanhol “constata os números” e porque “tem um mercado que pode explorar e que pode desenvolver”.

Focando-se no que diz ser uma “dinâmica económica” onde a “oferta” também tem crescido, acompanhando a procura, Miguel Albuquerque fala do crescimento imobiliário e da qualidade dos produtos desta marca de cerâmicas.

Porcelanosa espera facturar um milhão por ano na Madeira

A marca espanhola de cerâmica, de mobiliário de cozinha e de equipamento de casa de banho Porcelanosa está na Madeira deste Outubro do ano passado com uma loja física, depois de mais de 25 anos com representação na Região. Em seis meses, Gonçalo Conceição constata que as vendas "têm superado as expectativas", associadas que estão, conforme notou, "à economia geral que está em grande ascensão" e à "grande construção em todo o lado".

Dentro de dois anos, o responsável pela loja do Funchal espera estar a facturar um milhão por ano. Para isso muito deverá contribuir a qualidade dos produtos e do serviço prestado, que considera um dos principais elementos distintivos da marca.

Com lojas próprias em mais de 150 países, cinco das quais em Portugal, a Porcelanosa posiciona-se num segmento de mercado onde se incluem os grandes grupos hoteleiros e empresas de construção, embora não descure o cliente particular, que procura um serviço diferenciado.

Neste momento, a Porcelanosa, no Funchal, conta com quatro colaboradores, mas espera, em breve, poder aumentar o quadro de funcionários. A par da loja que abriu em Outubro, espera ter um armazém em breve, para uma resposta mais imediata aos seus clientes, que são tanto madeirenses, como estrangeiros.