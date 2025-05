MPT apresenta proposta para proteger a saúde das crianças nos infantários municipais do Funchal

O Partido da Terra – MPT irá apresentar, na próxima sessão plenária da Assembleia Municipal do Funchal, uma proposta de recomendação que considera "estruturante para a saúde pública infantil e para a qualidade do ambiente escolar no concelho".

A iniciativa visa recomendar à Câmara Municipal a instalação faseada de sistemas de purificação do ar com filtros HEPA H13/14 e tecnologia germicida UV-C em todas as salas dos infantários municipais. Esta medida baseia-se em estudos científicos reconhecidos, que demonstram a eficácia destes dispositivos na redução de partículas virais e bacterianas em mais de 90%, promovendo um ambiente mais seguro e saudável para as crianças até aos 6 anos. MPT-Madeira

Esta proposta, subscrita pelo deputado municipal Valter Freitas Rodrigues, eleito pelo MPT, surge num contexto em que "os agregados familiares mais vulneráveis enfrentam frequentemente absentismo laboral devido às infeções respiratórias dos seus filhos, contribuindo ainda para a sobrecarga do Serviço Regional de Saúde. Com esta medida, pretende-se diminuir a propagação de doenças, o uso excessivo de antibióticos e os custos associados à saúde pública".

Entre as recomendações incluem-se:

Diagnóstico da qualidade do ar interior dos infantários;

Aquisição e instalação dos purificadores com critérios técnicos rigorosos;

Integração da medida no orçamento municipal e plano plurianual de investimentos;

Monitorização articulada com o SRS e divulgação pública dos resultados.