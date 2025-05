Albuquerque apela à unidade no processo autárquico na Madeira

Miguel Albuquerque reafirmou hoje que a escolha do candidato à Câmara da Ribeira Brava está praticamente decidida e deverá ser confirmada até ao final da semana. Recusou tomar partido entre os nomes em disputa, defendendo antes a unidade interna no partido e a continuidade do projecto autárquico de sucesso liderado por Ricardo Nascimento. Admitiu que as escolhas para as autárquicas são sempre difíceis e geram divergências, mas reforçou que é essencial criar equipas coesas, rejeitando protagonismos individuais e a ideia de “salvadores”.

Foi à margem da visita ao Hotel Quinta da Saraiva, em Câmara de Lobos, que o também presidente do PSD Madeira abordou a situação política no contexto das próximas eleições autárquicas.

Relativamente à escolha do candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Albuquerque revelou que o processo está “praticamente decidido” e que espera uma definição até ao final da semana. Recusando-se a tomar partido entre os potenciais candidatos Hélder Gomes e Jorge Santos, o líder madeirense frisou que o objectivo principal é alcançar um “projecto de unidade” que preserve o sucesso da actual governação local, liderada por Ricardo Nascimento nos últimos doze anos.

Para o também presidente do Governo Regional, mais do que protagonismos individuais, o que importa é a criação de equipas fortes: “Ninguém faz nada sozinho em política”, reiterou, rejeitando a ideia de “salvadores” ou “D. Sebastiões” como solução para os desafios autárquicos.

Sobre as tensões internas e eventuais divisões no seio do partido, admitiu que as escolhas autárquicas são, por norma, das mais difíceis. “Não há unanimismos nas escolhas de pessoas. É normal haver divergências”, afirmou, sublinhando que tais decisões devem ser tomadas com equilíbrio e sensibilidade.