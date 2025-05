Porto e Gaia escolhidas para Capital Mundial do Desporto 2028

Porto e de Vila Nova de Gaia foram nomeadas Capital Mundial do Desporto 2028, uma distinção que representa "o reconhecimento do esforço" para "afirmar" a prática desportiva como "pilar essencial da vida" daquelas cidades, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia destaca que esta é a primeira vez que Portugal recebe aquela distinção por parte da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto (ACES), o que "marca um novo capítulo na história do desporto português".

As duas cidades apresentaram uma candidatura conjunta a Capital Mundial do Desporto 2027, tendo perdido o título para Buenos Aires, na Argentina, mas, devido à "elevada qualidade do trabalho apresentado" e à diferença mínima na avaliação final, a ACES Europa decidiu nomear de forma direta Porto e Gaia como Capital Europeia do Desporto 2028.

Segundo esclarece o texto, o regulamento da ACES "permite a designação da cidade finalista no ano seguinte se a diferença de pontuação for inferior a cinco pontos", sendo que o título já foi aceite pelas autarquias do Porto e de Vila Nova de Gaia.

As duas autarquias salientam "o profundo sentido de responsabilidade que esta nomeação acarreta" e apontam que a decisão da ACES "acaba por ser o reconhecimento do esforço conjunto das duas autarquias, da comunidade, dos clubes, dos atletas, das associações e das instituições que, ao longo dos anos, contribuíram para afirmar o desporto como um pilar essencial da vida das cidades do Porto e Vila Nova de Gaia".

Para os dois municípios, refere o texto, o novo título assume-se como um "compromisso com o futuro e uma oportunidade para, ao longo dos próximos anos, incentivarem e apoiarem, cada vez mais, a prática desportiva formal, informal e federada".

É, igualmente, uma oportunidade para "criar novos equipamentos, requalificar espaços desportivos já existentes, desenvolver novos programas desportivos e organizar eventos com o intuito de reforçar a posição das duas cidades como destinos globais de desporto".

Sob o lema ""Challenge The Gap / Para Além das Margens", a candidatura de Porto e Vila Nova de Gaia "rege-se por três vetores: excelência, inclusão e inovação" e já tem um hino oficial e um vídeo, que destaca a relação estreita entre as duas cidades.