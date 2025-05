Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto participa incidentes no jogo CF Andorinha-Marítimo B ao Ministério Público

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai participar ao Ministério Público os incidentes verificados no jogo de juniores entre CF Andorinha e Marítimo B, no último sábado, em Santo António. A APCVD revela que está em causa um “ilícito criminal de natureza pública”.

Eis o comunicado da APCVD desta segunda-feira: “A respeito do jogo entre o CF Andorinha e o CS Marítimo B, no Campo Complexo Desportivo CF Andorinha, a contar para a meia-final da Taça da Madeira - Juniores, competição organizada pela Associação de Futebol da Madeira, face à dimensão pública e repercussão das notícias difundidas de agressões entre jogadores e adeptos de ambas as equipas, estando em causa ilícito criminal de natureza pública, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) procederá ao envio para o Ministério Público de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal”.

A partida, que deveria ser apenas mais um momento desportivo entre jovens atletas, acabou manchada por episódios de violência, invasão de campo e grande confusão.