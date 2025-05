Vídeo amador registou as cenas de violências no jogo entre Andorinha e Marítimo

Conforme noticiou o DIÁRIO a noite de sábado em primeira mão, um jogo de futebol de formação regional, no escalão de Juniores, acabou por resultar em invasão de campo, pancadaria, muita confusão e, inclusive, a ameaça de um indivíduo de que iria usar um machado. A situação ocorreu no Campo do CF Andorinha, durante um jogo que opunha a equipa de Santo António e o CS Marítimo 'B', que também tem a sua formação um pouco mais abaixo, na mesma freguesia.

Depois, o Club Sport Marítimo e o Clube de Futebol Andorinha emitiram na noite de sábado comunicados separados a confirmar a confusão registada num jogo de juniores em Santo António, que o DIÁRIO noticiou em primeira mão. Ambos os clubes, cujos atletas e pais estiveram envolvidos na altercação, repudiaram a situação e garantem que tudo farão para apurar responsabilidades.

Este domingo, um vídeo amador, cuja autoria não foi possível identificar, começou a circular nas redes sociais e grupos de Whatsapp, com a indicação de ser respeitante ao que se passou no referido jogo em Santo António. Visualizadas as imagens, verifica-se que corresponde às descrições do sucedido ontem. Alertamos para o facto de que algumas imagens poderão ferir as sensibilidades de algumas pessoas.