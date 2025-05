MEO celebra 30 anos de rede móvel na Região e em 5 anos já investiu 3,5 milhões na Madeira

Médico e presidente da Assembleia Municipal é o preferido do partido para as Autárquicas. Social-democratas apontam outros nomes para os vários concelhos. Mais vozes contra a continuidade de Cafôfo. Nas Legislativas, PS-M ‘deu’ votos a PSD, Chega e JPP. Entre dois mandatos, Filipe Sousa regressou à presidência da Câmara. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 20 de Maio.