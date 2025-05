Balança Comercial da Região com o estrangeiro começa ano com superavit de 63,5 ME

De acordo com os dados preliminares referentes ao 1.º trimestre de 2025, "o saldo da balança comercial da RAM com o estrangeiro registou um superavit de 63,5 milhões de euros, superior ao do período homólogo (21,9 milhões de euros)", regista esta manhã a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Este saldo positivo "traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 236,1%, mais alta do que a registada nos primeiros três meses de 2024, que se fixou em 136,3%", realça.

Nestes 3 meses, "o total de exportações de empresas com sede na RAM atingiu os 110,1 milhões de euros, tendo aumentado 34,0% face ao 1.º trimestre de 2024, enquanto as importações rondaram os 46,6 milhões de euros, valor inferior em 22,7% comparativamente ao mesmo período do ano precedente", aponta em concreto.

Além disso, diz a DREM, entre Janeiro e Março deste ano, "pouco mais de metade da saída de bens destinou-se a países da União Europeia (50,7% do total), preponderância também verificada do lado das importações (78,1% provenientes da UE)".