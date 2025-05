Imprensa espanhola avança que Cristiano Ronaldo pode mudar-se para o Brasil

O jornal desportivo espanhol a Marca escreve hoje que Cristiano Ronaldo terá sido contactado por um clube brasileiro, no sentido de se mudar para o Brasil. Segundo a Marca, trata-se de uma proposta que permitiria ao capitão de Portugal disputar o Mundial de Clubes, o que restringe as opções a Palmeiras (treinado por Abel Ferreira), Botafogo (liderado por Renato Paiva), Flamengo e Fluminense.

Depois de uma época sem títulos colectivos no Al Nassr e sem o apuramento para a Champions Asiática, o futuro de CR7 poderá passar pela saída do campeonato saudita. O jornal desportivo de Madrid fala em “desagrado” do português nos últimos jogos e a renovação do contrato com o Al Nassr, que termina a 30 de Junho e chegou a ser dada como certa, ainda não chegou a ser oficializada.

Cristiano Ronaldo, que em Fevereiro completou 40 anos, contribuiu para o crescimento do futebol saudita quando se mudou de forma algo surpreendente para o Al Nassr, em Janeiro de 2023, depois de sair do Manchester United

Ainda segundo segundo a Marca, pessoas próximas do avançado receberam contactos importantes do Brasil. Aquilo que “inicialmente parecia uma movimentação de mercado sem grande relevância, está a tornar-se em algo que pode resultar numa oferta fora do mercado, com contribuições significativas de investidores externos.”

No início deste mês o nome de Cristiano Ronaldo chegou a ser associado ao Palmeiras, mas a presidente do clube, Leila Pereira, negou qualquer interesse em CR7.