Turistas pernoitaram numa tenda no Miradouro do Pico do Facho

Vários turistas continuam a acampar em zonas proibidas na Região, o que tem gerado uma onda de críticas por parte dos madeirenses.

Esta manhã, uma tenda montada no Miradouro do Pico do Facho, em Machico, não passou despercebida.

Embora o presidente da Câmara Municipal de Machico assegure que casos como este são “esporádicos”, a situação não passou despercebida aos olhos de quem visitou aquele miradouro, que pediu mais fiscalização por parte das autoridades.

Ricardo Franco garante que “isto não costuma ser habitual no concelho” e que até agora teve apenas conhecimento de duas situações deste género: um acampamento na Encosta da Queimada, numa vereda que vai dar ao Cais Novo, e no jardim da Graça, junto ao antigo tourigalo, tendo os mesmos sido alertados pela Polícia de Segurança Pública para abandonarem o local.