Casamento de D. Duarte de Bragança foi há 30 anos e contou com convidados madeirenses

A monarquia não governa em Portugal há largas décadas, mas isso não foi impeditivo para, em 1995, o País praticamente parar para assistir ao casamento de D. Duarte Pio, duque de Bragança. Aliás, o enlace mereceu destaque de primeira página no DIÁRIO e contou com convidados madeirenses.

Na edição de 13 de Maio de 1995, o DIÁRIO antecipava aquele que seria o grande casamento real. No entanto, todos os pormenores eram divulgados na edição de 14 de Maio.

Alberto João Jardim, na época presidente do Governo Regional, assistiu ao matrimónio, acompanhado pela mulher. Foi um dos ilustres convidados do ‘casamento do ano’ , que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, um dos mais emblemáticos monumentos portugueses.

A última boda real havia acontecido a 20 de Maio de 1886, entre D. Carlos e D. Amélia.

Um dos pormenores que chamava a atenção era a diferença de idades entre os noivos. D. Duarte tinha 50 anos e a mulher, D. Isabel de Herédia, apenas 28 anos, com ligações ao visconde da Ribeira Brava. A Madeira esteve também representada nos arranjos florais, compostos por antúrios, orquídeas, próteas, provenientes da Região. O vinho Madeira e o bordado estiveram também presentes, como prendas da RAM.

O casamento foi transmitido para milhares de portugueses, através da RTP e outras centenas de pessoas deslocaram-se a Belém para assistir de perto a todo este evento.