José Luís Nunes é a escolha do PSD para o Funchal

Médico e presidente da Assembleia Municipal é o preferido do partido para as Autárquicas. Social-democratas apontam outros nomes para os vários concelhos. Mais vozes contra a continuidade de Cafôfo. Nas Legislativas, PS-M ‘deu’ votos a PSD, Chega e JPP. Entre dois mandatos, Filipe Sousa regressou à presidência da Câmara. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 20 de Maio.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Madeira avança com novas áreas marinhas protegidas". No Dia Europeu do Mar, a Região reafirma o seu papel de vanguarda na conservação dos oceanos. Governo quer 15% da Zona Económica Exclusiva salvaguardada até 2030. Madeira Maritime Week reúne especialistas, como Nikos Mertzanidis, da indústria dos cruzeiros.

"João Welsh e David Olim homenageados amanhã" é outro dos temas que marca a actualidade. Dia do Empresário Madeirense, organizado pela ACIF, é dedicado aos ‘50 anos da Autonomia’.

"Porquinha Peppa e Coelhinho Simão animam Dia da Criança na Calheta" e 'fecham' a primeira página de hoje.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.