Encontro sobre Escola a Tempo Inteiro assinala 30 anos da implementação

Tendo como tema 'Escolas a Tempo Inteiro – Três Décadas Depois' e como principal objectivo "revisitar criticamente o percurso de 30 anos do modelo de Escola a Tempo Inteiro (ETI) na Região Autónoma da Madeira", decorreu ontem o III Encontro de Primavera da ARAE (Associação Regional de Administração Educacional) e do FPAE (Fórum Português de Administração Educacional), evento realizado no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira.

"Este Encontro contou com a participação de Carlos Pires, professor da Escola Superior de Educação de Lisboa, autor da obra 'Escola a Tempo Inteiro: contributos para a análise de uma política pública de educação' que recebeu o Prémio Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação em 2013, e que apresentou, na conferência de abertura, uma análise detalhada sobre os efeitos educativos e sociais do modelo", realça a organização em nota divulgada apenas hoje.

Além disso, "o evento também se centrou na análise dos desafios enfrentados pelas lideranças escolares, particularmente no contexto da autonomia e descentralização administrativa", explica. "Estas questões têm sido centrais no desenvolvimento do modelo de ETI. A reflexão também se focou nas reformas educativas e as suas implicações nas escolas da Madeira".

Ao longo da tarde, "os participantes puderam refletir sobre o impacto das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), os desafios da gestão escolar e os benefícios do modelo de ETI para a formação integral das crianças e alunos", aponta, em conclusão.