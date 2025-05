PSD congratula Irmãs Hospitaleiras pelos 100 anos na Região

O grupo parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um voto de congratulação pelos 100 anos de presença da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus na Madeira.

"Ao longo da sua história, e em particular ao longo deste século, as Irmãs Hospitaleiras têm assumido como missão a prestação de cuidados especializados em saúde mental e psiquiatria", refere em nota à imprensa. O partido considera que "estes 100 anos na Madeira contemplam uma resposta ímpar e especializada, e complementar nesta importante área, sendo crucial salientar o trabalho em rede e as sinergias criadas com diferentes instituições, destacando-se, entre outros, os acordos de cooperação com o Governo Regional da Madeira".

Esta é uma das formas encontradas pelos social-democratas para agradecer ", o empenho de todos os voluntários, profissionais e colaboradores que, através da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus na Madeira, asseguram uma missão que orgulha toda a nossa Região: cuidar do outro, respeitando-o".