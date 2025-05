O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, usou as redes sociais para manifestar pesar pela morte do empresário madeirense Jorge Sá.

“Foi com enorme tristeza que recebi a notícia do falecimento de Jorge Sá, empresário madeirense de grande visão e carácter”, disse o governante, acrescentando que “a Madeira perde, hoje, uma figura marcante no seu desenvolvimento económico. Jorge Sá foi um dos grandes impulsionadores da nossa economia, tendo contribuído, de forma decisiva, para o crescimento e dinamismo empresarial da Região”.

Miguel Albuquerque disse ainda perder um amigo, “cuja integridade e dedicação sempre admirei”.

À família e a todos os que, com ele, partilharam a vida e o trabalho, deixo o meu abraço solidário e sentido.

O DIÁRIO também expressa condolências à família e amigos do conhecido empresário da nossa praça.