Duplo acidente na Via Rápida causa forte congestionamento em Santo António

Dois acidentes ocorridos esta manhã na Ponte do Ribeiro Seco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico o primeiro e no sentido Machico - Ribeira Brava o segundo, estão a causar fortes congestionamentos em Santo António, mas já com 'ramificações' a São Martinho e São Roque, nomeadamente nas variantes de entrada e saída daquela estrada.

Foto Google Maps

Para já não se sabe se há consequências maiores para os envolvidos nos acidentes, tendo primeiro ocorrido um e logo de seguida ocorrido outro no sentido oposto, praticamente no mesmo local do primeiro, em cima da Ponte do Ribeiro Seco.

Num sentido a fila de quase 3 km já se prolonga além da subida de Santa Rita, por isso quem puder evitar, melhor optar por outro caminho. No sentido oposto, a fila é de cerca de 2 km e possivelmente irá fazer 'ligação' com o habitual congestionamento entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, que já tem filas de 4 km.