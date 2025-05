NAPA sobem ao palco na 21.ª actuação em 26 músicas da final da Eurovisão

'Deslocado' volta a ser tocada e cantada amanhã na grande final da Eurovisão que se realiza na Suíça, com os NAPA ocupando a 21.ª posição de actuação da noite.

Vão ser 26 finalistas e o agrupamento madeirense actua depois do concorrente de Malta e antes do concorrente da Dinamarca, sendo que a Noruega abre a contenda e a Albânia encerra as actuações.

Depois vem a votação e a decisão. A RTP 1 irá transmitir todo o evento que começa pelas 20h00 de sábado.

Virais e cada vez mais reconhecidos

Os NAPA estão em alta e a sua qualificação para a final do festival Eurovisão veio acrescentar ainda mais a sua popularidade.

Conforme realça a SIC Notícias numa peça sobre este novo fôlego, "segundo o Spotify, além de Portugal, a música 'Deslocado' faz atualmente parte da playlist das 50 músicas mais virais em países como Espanha, Itália, Suécia, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Polónia, Letónia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Áustria, Irlanda, Estónia, Lituânia, Luxemburgo, República Checa e Ucrânia" e nesse país, por exemplo, "aparece em 5.º lugar na tabela. A única outra música da Eurovisão presente nesta playlist é justamente a ucraniana".

A popularidade de 'Deslocado' tem sido alcançada, também, pelas muitas reproduções que têm sido feitas, tanto com artistas de vários países a cantarem na língua original como tentando traduzir na sua língua, o que acaba por ajudar a aproximar as pessoas do tema.