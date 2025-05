Banda madeirense NAPA já brilhou no palco da Eurovisão com 'Deslocado'

A banda madeirense NAPA já representou Portugal na primeira semi-final do Festival Eurovisão da Canção 2025, que decorre em Basileia, na Suíça. O grupo interpretou a canção 'Deslocado', a sétima a ser ouvida no alinhamento do espectáculo.

A actuação decorreu perante uma plateia entusiasta, que acompanhou com atenção e expectativa a prestação portuguesa. 'Deslocado', a música, com letra em português, que aborda o tema da saudade e do desejo de regressar a casa, foi recebida com aplausos e reacções positivas entre o público presente.

De salientar que, além dos elementos da banda estarem a usar roupas feitas de Bordado Madeira, pela Bordal, o cenário também apresentou referências à ilha da Madeira.

O apuramento para a final será conhecido ainda esta noite, após a votação do júri e do público. No entanto, a passagem à etapa decisiva, deverá ser difícil, segundo as casas de apostas. Na segunda-feira à tarde, Portugal surgia em 15.º lugar, nas apostas relativas à primeira semi-final, que apenas apura as 10 melhores músicas das 16 participantes.