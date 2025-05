NAPA conquista um lugar na final da Eurovisão

A banda madeirense NAPA que actuou, esta noite, na primeira semi-final do Festival Eurovisão 2025, com a canção 'Deslocado', garantiu a Portugal um lugar na final do concurso, em Basileia, na Suiça.

Contra todas as previsões das casas de apostas, Portugal conquistou a quinta final consecutiva no maior concurso de música da Europa.