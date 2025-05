"É sem dúvida um sentimento de conquista"

O banda madeirense NAPA, que carimbou a passagem à final do Festival da Eurovisão 2025 na passada terça-feira, falou ao Jornal de Guimarães, sobre a emoção de disputar a 1.ª semi-final.

NAPA conquista um lugar na final da Eurovisão A banda madeirense NAPA que actuou, esta noite, na primeira semi-final do Festival Eurovisão 2025, com a canção 'Deslocado', garantiu a Portugal um lugar na final do concurso, em Basileia, na Suiça.

“Gritámos muitas palavras que não convém dizer aqui (risos), mas foi muita emoção”, confessou Guilherme Gomes, vocalista dos NAPA à publicação vimaranense. “Aquilo foi mesmo até à última, foi um bocado como a final do Festival da Canção, muita tensão. Foi sem dúvida um alívio grande termos a oportunidade de ir à final”, acrescentou.

Enche-nos de orgulho ser a 5.ª vez consecutiva de Portugal na final. É um orgulho gigante levar esta mensagem à Europa, uma canção que acreditamos desde o início e, pelos vistos, as pessoas também gostaram NAPA

Recorde aqui a actuação dos NAPA na primeira semi-final da Eurovisão:

Banda madeirense NAPA já brilhou no palco da Eurovisão com 'Deslocado' A banda madeirense NAPA já representou Portugal na primeira semi-final do Festival Eurovisão da Canção 2025, que decorre em Basileia, na Suíça. O grupo interpretou a canção 'Deslocado', a sétima a ser ouvida no alinhamento do espectáculo.

Já Lourenço Gomes destacou a primeira experiência da banda com a produção técnica da Eurovisão. “Foi uma maluqueira. Inacreditável, toda aquela produção — não é só o palco, são também as pessoas que estão por trás”, disse. “Só a ir para o palco temos, mais ou menos, 40 pessoas para colocar os 'in-ears', tratar do áudio, do próprio visual, de tudo o que envolve a produção. Fiquei muito emocionado com tudo aquilo”, acrescentou o jovem músico.

Quanto às expectativas, os NAPA focam-se agora em "desfrutar o processo". "Já estamos na final, e isso já era o nosso grande objectivo. Agora é fazer a melhor classificação possível, continuar a fazer aquilo que fizemos até agora”, sublinha a banda.

O sentimento é, sobretudo, de orgulho pela superação das priores expectativas, que colocavam Portugal de fora do leque de finalistas:

“Ontem acordámos todos em último lugar nas casas de apostas e ainda assim conseguimos. É sem dúvida um sentimento de conquista”, frisam os NAPA.

NAPA festejam passagem à final da Eurovisão com 'Bailinho da Madeira' A banda madeirense NAPA não conteve a alegria após garantir um lugar na final da Eurovisão 2025, que se realiza sábado, em Basileia, na Suíça.

É já este sábado, dia 17 de Maio, que 'Deslocado' volta a subir ao palco para a final da Eurovisão, em Basileia, na Suíça.

No ano passado, na 68.ª edição, que aconteceu em Malmo, na Suécia, Portugal ficou em 10.º lugar no Festival Eurovisão da Canção, com iolanda e a canção "Grito".

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

A edição deste ano da Eurovisão deverá voltar a ficar marcada, à semelhança da anterior, pelo conflito israelo-palestiniano.