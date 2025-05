Grupo madeirense NAPA viajou com a easyJet rumo à Eurovisão

A easyJet, Companhia Aérea Parceira Oficial do Festival Eurovisão da Canção, foi responsável pela viagem da comitiva portuguesa que vai participar na Eurovisão. O grupo madeirense NAPA, representante de Portugal no concurso com a música 'Deslocado', estão já em Basileia, local do evento, para começar a preparar a participação portuguesa.

Com uma grande comunidade portuguesa na Suíça e com grande relevância, sendo uma das mais significativas dentro da diáspora portuguesa na Europa, os NAPA foram recebidos pelo embaixador de Portugal em Berna, Júlio Vilela, pela embaixatriz, Maria Graciete Vasco, e pelo cônsul-geral de Portugal em Zurique, Gonçalo Motta, na chegada ao aeroporto de Basileia.

A easyJet orgulha-se de ajudar a reforçar as ligações entre os dois países ao longo dos últimos anos. São 11 as rotas diretas entre Portugal e a Suíça e a easyJet transportou mais de 1,8 milhões de passageiros entre os dois países no ano fiscal de 2024. Desde o primeiro voo entre Lisboa e Genebra, em 2005, a easyJet já transportou mais de 17 milhões de passageiros nas rotas entre Portugal e a Suíça, com destaque para mais de 4,8 milhões de passageiros para Basileia, cidade onde vai decorrer o Festival Eurovisão da Canção. easyJet

Como Companhia Aérea Parceira Oficial do Festival Eurovisão da Canção, a easyJet vai transportar milhares de visitantes que viajam para o concurso deste ano em Basileia, na Suíça, onde as semifinais e grande final acontecerão nos dias 13, 15 e 17 de Maio.