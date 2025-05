NAPA actuam na Eurovisão em dia de Fátima, marcado por lutas sindicais

É com ‘Deslocado’ que os madeirenses NAPA vão, hoje, representar Portugal na primeira semifinal do 69.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em Basileia, na Suíça.

A transmissão televisiva está assegurada pela RTP, a partir das 20 horas.

Em competição estão 37 países, mas apenas 26 vão à final, que decorre no sábado.

'Deslocado' dos NAPA já tem videoclipe Os madeirenses NAPA acabam de lançar o videoclipe da sua canção 'Deslocado', que este ano representa Portugal no Festival Eurovisão.

Hoje é também o dia em que os católicos assinalam a primeira das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos - Jacinta, Francisco e Lúcia - que ocorreu na cidade de Fátima, no ano de 1917.

No Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Cabo Girão, as celebrações do 13 de Maio, que começaram já no passado domingo, prosseguem com a celebração da Eucaristia, pelas 12 horas, que será presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, seguindo-se a procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima. As celebrações que repetem-se pelas 20 horas.

O dia é também marcado pela luta sindical, a começar pelo Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da RAM, que prossegue hoje com as reuniões com os partidos sobre a situação laboral e caderno reivindicativo das trabalhadoras da Santa Casada Misericórdia de Machico. Para as 10 horas está agendada uma reunião com o grupo parlamentar do PS. Às 15 horas, decorrerá a reuniao tripartida com a Santa Casa da Misericórdia de Machico e a Direcção Regional de Trabalho.

À mesma hora, o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) irá reunir com o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no Palácio do Governo, no Funchal. Nesta reunião, o SDPM apresentará “um conjunto de matérias que quer ver solucionadas no imediato”.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30 O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visita o empreendimento localizado na Quinta dos Cedros (Santo António, Funchal), acompanhado pelo presidente do conselho de administração da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, Leonel Silva.

À mesma hora, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, preside à sessão de abertura do III Encontro Regional Escola Azul, que decorre, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

11h30 O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto preside à cerimónia do 12.º aniversário da Estação de Radar N.º 4, no Pico do Arieiro.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa BigSystems – Sistemas de Automação e Controlo, S.A., em Câmara de Lobos.

Campanha Eleições Legislativas Nacionais

08h30 Livre promove iniciativa de rua de contacto com a população; para as 15 horas está agendada uma iniciativa em frente ao Palácio da Justiça do Funchal.

10h30 A candidatura da AD – Coligação PSD/CDS promove uma iniciativa política, junto ao Mercado Municipal de Santa Cruz.

12h30 A CDU realiza acções de campanha, no Funchal, estando prevista a intervenção da cabeça-de-lista desta candidatura, Herlanda Amado, junto ao Centro Comercial Plaza.

15h00 PAN dinamiza acção de campanha na Serra de Água.

15h30 PTP tem agendada uma iniciativa de campanha, no Mercado dos Lavradores, no Funchal.

18h30 Nova direita participa em debate de mesa aberta com os auxiliares de saúde, na Quinta Magnólia, no Funchal, onde será representada pelo candidato Paulo Azevedo.





CULTURA

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode dá seguimento ao ciclo ‘Concertos de Alunos’, com “Spring Freshness” (flauta), às 16 horas e “Classic Night Sound” (guitarra clássica), às 20h30. Ambos os concertos decorreram no salão nobre do Conservatório.

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolhe, esta terça-feira, pelas 17h30, a apresentação do catálogo 'Patrícia Sumares - Workfolio 1994-2024'. A cerimónia conta com a participação do Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

A Galeria Anjos Teixeira tem prevista, para hoje, às 19 horas, a primeira de duas conversas sobre Camões, no âmbito da iniciativa 'À conversa com...', inserida nas comemorações do V Centenário do nascimento de Luís de Camões. O tema será 'Revisitar Camões', numa conversa com Francisco Branco.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Maio:

1643 - As forças de Oliver Cromwell derrotam as tropas de Carlos I, em Grantham, Inglaterra.

1809 - Napoleão Bonaparte toma Viena.

1871 - Após a unificação italiana, é decretada a Lei das Garantias que ratifica a posse do Vaticano pelo Papa.

1888 - É assinada a Lei n.º 3353, conhecida como a 'Lei Áurea', que extingue a escravatura em todo o território do Brasil.

1917 - Relato da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, segundo os pastores Lúcia, Jacinta e Francisco Marto.

1927 - Colapso do sistema económico na Alemanha.

1931 - Primeira Consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria, feita pelo Episcopado Português, no seguimento da Mensagem de Fátima.

1934 - Inauguração do monumento ao Marquês de Pombal, na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa.

1935 - O Governo de Oliveira Salazar afasta opositores ao regime ditatorial dos quadros da administração civil e militar, entre eles Adelino da Palma Carlos e Mendes Cabeçadas, Rodrigues Lapa, Abel Salazar e Norton de Matos.

1946 - Coroação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, da Capelinha das Aparições (coroa oferecida pelas mulheres portuguesas), pelo Cardeal Masella, Legado Pontifício.

1950 - Primeira prova do Mundial de F1, em Inglaterra, no circuito de Silverstone.

1953 - É na doca "Pier 21", em Halifax, no Canadá, que o "Saturnia" atraca e desembarcavam os primeiros 218 imigrantes portugueses, com os respetivos vistos de trabalho, muitos deles provenientes dos Açores, madeirenses e alguns do continente.

1956 - O Cardeal Roncalli, Patriarca de Veneza, futuro Papa João XXIII, preside à Peregrinação Internacional Aniversária, em Fátima.

1965 - Entrega da Rosa de Ouro, pelo Cardeal Fernando Cento, legado Pontifício, durante a peregrinação internacional aniversária, ao bispo de Leiria-Fátima.

1967 - O Papa Paulo VI desloca-se ao Santuário de Fátima, no cinquentenário da primeira aparição de Nossa Senhora, para pedir a paz no mundo e a unidade da Igreja.

1968 - Começam, em Paris, as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Vietname do Norte.

- Greve geral em França e manifestações em todo o país. Operários concentram-se na cintura industrial da capital francesa, marcham para o centro da cidade e juntam-se às manifestações estudantis.

1971 - D. António Ribeiro, bispo titular de Tigilava, é nomeado Patriarca de Lisboa.

1977 - A peregrinação do 60.º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora, em Fátima, é presidida pelo Cardeal Humberto Medeiros, Arcebispo de Boston, legado Pontifício.

1981 - O Papa João Paulo II é ferido a tiro, na Praça de S. Pedro, no Vaticano, pelo turco Mehmet Ali Agca.

1982 - O Papa João Paulo II desloca-se em peregrinação ao Santuário de Fátima para agradecer o ter escapado com vida, um ano antes, na Praça de S. Pedro, Vaticano, e, de joelhos, consagra a Igreja, os Homens e os Povos, com menção velada da Rússia, ao Imaculado Coração de Maria.

1983 - O Banco Africano de Desenvolvimento aprova o pedido de adesão de Portugal, que passa a membro efetivo a 31 de dezembro.

1988 - Morre, aos 58 anos, o músico norte-americano Chet Baker, trompetista e vocalista de jazz, nome essencial do movimento "cool", em 1954 grava a balada "Let's Get Lost".

1991 - O Papa João Paulo II vem pela segunda vez ao Santuário de Fátima, como peregrino, no 10.º aniversário do seu atentado na Praça de S. Pedro, no Vaticano, e preside à peregrinação internacional aniversária.

1998 - O Governo aprova uma resolução que aliena à Navivessel (pertencente ao Grupo Mello) dois milhões de acções da Setenave, Estaleiros Navais de Setubal, representativos de 95% do seu capital social.

1999 - Valpaços, Quarteira, Póvoa de Santa Iria, Macedo de Cavaleiros e Santa Comba Dão passam a cidade.

- Procissão pela paz nas ruas de Díli, Timor-Leste.

2000 - O Papa João Paulo II beatifica os videntes Jacinta e Francisco Marto, no Santuário de Fátima.

- O Sporting conquista o título nacional de futebol pela 17.ª vez, quebrando um "jejum" de 18 anos, ao vencer no terreno do Salgueiros (4-0), em jogo da 34.ª e última jornada do campeonato de 1999/2000.

2001 - A Casa das Liberdades, CDL, coligação de direita liderada por Silvio Berlusconi, assume a liderança do Governo italiano.

2005 - O exército do Uzbequistão toma de assalto a sede do governo de Andijan, terceira cidade do país no Vale de Fergana (leste).

- Os Estados Unidos estabelecem restrições à importação de têxteis chineses.

Os Estados Unidos anunciam a imposição de medidas de salvaguarda contra três categorias de têxteis chineses, incluindo calças de algodão ou roupa interior de algodão.

- Morre, aos 84 anos, Eddie Barclay, magnata discográfico e um dos maiores produtores e divulgador da canção francesa, descobriu nomes como o belga Jacques Brel, Dalida ou Charles Aznavour.

2006 - Caso Afinsa. O Tribunal de Instrução de Madrid ordena a prisão preventiva de quatro responsáveis da empresa Fórum Filatélico: o presidente Francisco Briones e os conselheiros Miguel Angel Hijón, Francisco López Gilarte e Agustín Fernández Rodríguez, acusados de burla, branqueamento de capitais, insolvência punível e administração desleal.

- Motins na cidade brasileira de São Paulo. Ataques a mais de 50 esquadras, bases da polícia militar e outras instalações das forças de segurança brasileiras no Estado, pela organização criminosa auto denominada Primeiro Comando da Capital, provocam 30 mortos, entre os quais 23 polícias.

2007 - Morre, aos 64 anos, Kate Webb, Catherine Merrial, jornalista neozelandesa, primeira mulher repórter no Vietname, fez a cobertura dos principais eventos da região asiática nos últimos 40 anos.

2008 - Sete atentados à bomba quase simultâneos fazem mais de 80 mortos e 150 feridos em mercados da cidade turística de Jaipur, noroeste da Índia, segundo as autoridades indianas, que denunciaram uma operação "terrorista" e a detenção de um suspeito.

- Morre, aos 86 anos, o cardeal beninense, Benim, Bernardin Gantin, ex-prefeito da Congregação para os Bispos e foi ainda presidente da Conferência Episcopal Regional da África Ocidental (Togo, Benim, Costa do Marfim, Burkina Faso, Senegal, Nigéria e Guiné).

2009 - O Presidente brasileiro Lula da Silva é distinguido com o Prémio Félix Houphouet-Boigny para a procura da paz. Destinado a honrar as "pessoas, organismos ou instituições que contribuíram de maneira significativa para a promoção, a pesquisa, a salvaguarda ou a manutenção da paz, no respeito da Carta das Nações Unidas e do Acto constitutivo da UNESCO".

2010 - O Governo de José Sócrates aprova em Conselho de Ministros as medidas do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC-II).

2011 - O economista bangladês Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz em 2006 por ter fundado a primeira instituição de microcrédito, anuncia a sua demissão do Banco Grameen após perder o último recurso jurídico num processo que o opunha ao governo.

2012 - O Presidente grego, Carolos Papoulias, inicia uma nova ronda de contactos políticos para formar um governo de unidade nacional. O chefe de Estado adverte que a situação é crítica, que os gregos estão a retirar centenas de milhões de euros dos depósitos bancários e que o Estado poderá declarar em junho a suspensão dos pagamentos de salários e pensões na administração pública.

2013 - O Eurogrupo chega a um "acordo político" sobre a conclusão da sétima avaliação do programa de ajustamento português e o desembolso da oitava tranche da ajuda.

2015 - Em Portugal, entra em vigor o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.

2016 - A Assembleia da República aprova o projeto de lei do Bloco de Esquerda (BE) que regula o acesso à gestação de substituição ("barrigas e aluguer"), com votos favoráveis do PS, BE, PEV, PAN e 24 deputados do PSD.

- É aprovado o projeto de lei para alargar o acesso à Procriação Medicamente Assistida, com votos favoráveis das bancadas de PS, BE, PCP, PEV, PAN e 16 deputados do PSD.

2017 - O Papa Francisco canoniza, às 10:27, em Fátima, os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto. São as duas primeiras crianças não mártires a ser elevadas à categoria de santos pela Igreja Católica.

- Portugal ganha pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção, com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral, no Centro Internacional de Exposições de Kiev, na Ucrânia.

- O Benfica sagra-se, pela primeira vez na sua história, tetracampeão português de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 5-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

2018 - Morre, aos 83 anos, Raul Miguel Rosado Fernandes, antigo deputado do CDS-PP e fundador da Confederação dos Agricultores Portugueses.

2019 - Morre, aos 97 anos, a atriz norte-americana Doris Day. Em 1978, criou a Doris Day Animal Foundation, para defesa dos direitos dos animais.

2020 - Covid-19. As tradicionais celebrações católicas em Fátima decorrem de forma inédita, sem peregrinos devido à pandemia.

2021 - Morre, aos 57 anos, a actriz Maria João Abreu.

2022 - Morre, aos 89 anos, Teresa Berganza Vargas, meia-soprano madrilena, ganhou o Prémio Nacional de Música e o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes.

2023 - O paracanoísta Norberto Mourão conquista a medalha de ouro na categoria VL2 200 metros na I Taça do Mundo em Szeged, na Hungria, aumentando para três as medalhas lusas nesta competição da canoagem de velocidade.

2024 - Morre, aos 92 anos, Alice Munro, escritora canadiana, vencedora do Prémio Nobel da Literatura, em 2013, e do Prémio Man Booker Internacional, em 2009. Publicou títulos como "O Amor de uma boa mulher", "A vista de Castle Rock", "O progresso do amor", "Vidas de raparigas e mulheres" ou "Amada vida", entre outros.

PENSAMENTO DO DIA

A ânsia de poder não é originada na força, mas na fraqueza Erich Fromm (1900-80), psicanalista alemão



Este é o centésimo trigésimo quarto dia do ano. Faltam 232 dias para o termo de 2025.