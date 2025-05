Actuação dos NAPA na primeira semifinal da Eurovisão entre as notícias que marcam esta terça-feira

Portugal compete hoje por um lugar na final do 69.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer em Basileia, na Suíça, com a canção "Deslocado", interpretada pelos Napa.

A passagem à etapa decisiva, no entanto, será difícil, segundo as casas de apostas. Na segunda-feira à tarde, Portugal surgia em 15.º lugar, nas apostas relativas à primeira semifinal.

A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal falhou cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.

CULTURA

O Festival de Cinema de Cannes, que começa hoje, tem filmes portugueses em competição e deverá ficar marcado pela atualidade geopolítica, da Ucrânia e de Gaza, e pela ameaça de tarifas de Trump na produção cinematográfica.

Além de várias coproduções, a presença portuguesa no festival passa pela competição oficial de curtas-metragens, com "A Solidão dos Lagartos", de Inês Nunes, e "Arguments in Favor of Love", de Gabriel Abrantes, a disputarem a Palma de Ouro, o prémio que em 2009 distinguiu João Salaviza com "Arena".

Oito anos depois de ter apresentado em Cannes o filme "A Fábrica de Nada", o realizador Pedro Pinho volta ao festival -- na secção 'Un Certain Regard' - com "O Riso e a Faca", segunda longa-metragem de ficção, com mais de três horas e rodada em África.

"O Pássaro de Dentro", 'curta' de animação de Laura Anahory, está na secção Cinef, dedicada a filmes feitos em contexto escolar, e no programa ACID Cannes, paralelo ao festival, estreia-se "Entroncamento", de Pedro Cabeleira.

Hoje, também é notícia:

Milhares de peregrinos participam hoje na missa que encerra a peregrinação de 12 e 13 de maio no Santuário de Fátima, a primeira após a morte do Papa Francisco e a eleição de Leão XIV.

Após a recitação do terço, às 09:00, na Capelinha das Aparições, começa, uma hora depois, a missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, no recinto.

Nesta que é a primeira grande peregrinação do ano, 108 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, as celebrações são presididas pelo cardeal brasileiro Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano.

ECONOMIA

Os maquinistas e os revisores da CP cumprem hoje o penúltimo dia de greve em defesa de aumentos salariais e da negociação coletiva, uma paralisação que tem gerado vários constrangimentos à circulação.

As greves convocadas por vários sindicatos da CP tiveram início em 07 de maio e prolongam-se até quarta-feira, no entanto, desde segunda-feira, são cumpridos os serviços mínimos entretanto decretados pelo Tribunal Arbitral.

A greve dos maquinistas e dos revisores suprimiu na segunda-feira a circulação de 632 comboios (59%) dos 1.071 programados até às 19:00, sobretudo urbanos de Lisboa, indicou a CP.

POLÍTICA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe o Rei de Espanha e o Presidente de Itália, em Coimbra, onde presidirá a uma cerimónia de doutoramento honoris causa dos dois chefes de Estado.

De acordo com uma nota informativa da Universidade de Coimbra, o Rei de Espanha, Felipe VI, será distinguido pela Faculdade de Direito, e o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, pela Faculdade de Economia desta instituição de ensino superior, a mais antiga de Portugal.

A receção aos homenageados está prevista para as 17:10 e a cerimónia solene para as 18:00, com discursos dos dois doutorandos, elogios dos professores catedráticos Rui de Figueiredo Marcos e Raquel Freire e uma intervenção final do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Felipe VI irá receber esta distinção 36 anos depois do seu pai, Juan Carlos I, que foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em maio de 1989.