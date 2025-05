Sinal de trânsito colocado no meio da estrada gera críticas no Funchal

Um sinal de ‘sentido obrigatório’ colocado a meio da faixa de rodagem na Estrada Comandante Camacho de Freitas, na freguesia de Santo António, está a gerar indignação entre os automobilistas que circulam naquela via do Funchal.

A sinalização, que terá sido instalada esta segunda-feira, localiza-se abaixo do Pico dos Barcelos, nas proximidades de uma curva apertada e junto de uma zona do pavimento que se encontra afundada. O sinal, que indica a obrigatoriedade de seguir para a esquerda, foi implantado literalmente no centro da estrada, levantando preocupações quanto à segurança rodoviária.

A situação não tardou a ser comentada nas redes sociais, onde se multiplicam as críticas à colocação da sinalética. Entre os comentários lê-se: “Isto é uma grande irresponsabilidade!” e “O que estão a pretender? Acidentes, claro!”

Os condutores manifestam-se perplexos com a decisão das autoridades responsáveis, considerando que a localização do sinal pode induzir em erro e criar situações de risco, sobretudo numa zona já sensível devido às condições do piso e à reduzida visibilidade.