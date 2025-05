Turista tiktoker tenta apanhar boleia na Via Rápida

Uma norte-americana, que anda pelo mundo a fazer turismo de mochila às costas, chegou à Madeira há alguns dias, fez um vídeo onde mostra-se a tentar apanhar boleia na Via Rápida. Sim, leu bem. Foi à boleia desde o Aeroporto da Madeira até São Vicente, sempre à boleia.

Está a aproveitar ao máximo o trabalho de promoção e viver às custas do rendimento que retira do Tik Tok. A jovem chega ao ponto de depender da boleia e da bondade das pessoas para ir viajando, embora reconheça em seus vídeos que não tem problemas financeiros.

Pedir boleia nunca foi um problema, mas até na Via Rápida, onde os carros não podem parar a não ser por problemas técnicos, deve ter causado algum susto nos condutores que se cruzaram com esta aventureira.

O perigo no vídeo que partilhamos é evidente, mas nem isso demove a turista de levar a sua adiante e numa escapatória da Via Rápida, lá consegue ter a boleia desejada.

Ver Galeria

Denota-se a falta de fiscalização da concessionária e policial, o mesmo se passando com a falta de bom senso de quem procura estas ilhas para passar férias, no caso em concreto sem noção do perigo e da proibição de andar a pé na Via Rápida.