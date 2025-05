André Ventura levado de ambulância para hospital em Santiago do Cacém

O presidente do Chega, André Ventura, já está a ser transportado de ambulância, acompanhado de médico e enfermeiro, para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, revelou a Proteção Civil.

O líder partidário, que voltou hoje a ser retirado da campanha minutos após participar numa arruda em Odemira, no distrito de Beja, devido a uma indisposição, foi levado para o centro de saúde desta vila alentejana.

E, por volta das 13:48, a ambulância que efetua o transporte para o HLA saiu do centro de saúde, com um veículo da GNR à frente, as viaturas do partido e, a fechar a comitiva, outro automóvel da Guarda, observou a agência Lusa no local.

Fonte da Proteção Civil e também uma fonte hospitalar contactadas pela Lusa confirmaram que André Ventura segue para o HLA, localizado em Vila Nova d Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, seguindo na ambulância "médico e enfermeiro".

André Ventura chegou hoje cerca de quinze minutos após o início da arruada em Odemira, prestou declarações aos jornalistas e percorreu alguns metros durante aquela ação de campanha.

Poucos minutos depois, demonstrou estar a sentir-se mal e foi retirado da ação por elementos da equipa do partido para dentro do carro que tem usado nesta campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

Numa altura em que a curta arruada, com cerca de 50 apoiantes, estava a chegar ao fim, levou a mão ao peito e ao pescoço e alargou o nó da gravata, o que chamou a atenção de quem o rodeava, e disse: "Vamos continuar".

Imediatamente depois, começou a baixar-se, mostrando ter perdido força nas pernas, sendo amparado e levado para dentro do carro pelos seus seguranças.

Foi posteriormente levado para uma zona mais resguardada, a poucos metros, do outro lado da rua, para dentro de um café, onde entre cerca das 12:05 e 12:18 foi assistido, encontrando-se no local duas ambulâncias.

Pelas 12:18 foi transportado de ambulância para o centro de saúde de Odemira.

A GNR tinha feito quase de imediato um perímetro de segurança, tendo-se deslocado para o local vários elementos desta força de segurança.