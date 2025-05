Protecção Civil deixa aviso à população face às condições meteorológicas adversas

Face ao agravamento do estado do tempo previsto pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera a partir das 19 horas desta sexta-feira, devido à aproximação de uma depressão com actividade forte amanhã, o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, deixa algumas medidas preventivas.

recorda que o eventual impacto dos efeitos destas condições meteorológicas adversas podem ser minimizados, sobretudo através da adopção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, e nas áreas mais expostas e vulneráveis, se recomenda a adopção das principais medidas preventivas para estas situações, nomeadamente: