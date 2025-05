NAPA festejam passagem à final da Eurovisão com 'Bailinho da Madeira'

A banda madeirense NAPA não conteve a alegria após garantir um lugar na final da Eurovisão 2025, que se realiza sábado, em Basileia, na Suíça.

A caminho do hotel, depois da actuação da música 'Deslocado', que valeu a Portugal a quinta passagem consecutiva à final deste festival, a comitiva portuguesa celebrou efusivamente no autocarro ao som do icónico 'Bailinho da Madeira', uma das músicas mas emblemáticas da cultura regional.

Ainda na arena St. Jakobshalle que é o palco das actuações, a banda deixou palavras de agradecimento a todas as pessoas que votaram e deixaram a garantia de "dar tudo" para cativar o público, no sábado, e conquistar a tão desejada vitória.

"Isto é uma loucura, uma grande emoção. Estamos muito felizes por passar à final, onde vamos dar tudo para transmitir a mensagem da melhor maneira e para termos a melhor pontuação", referiu Lourenço Gomes.