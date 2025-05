'Open Day' este sábado na Quinta do Padel

A Quinta do Padel promove no próximo sábado, 17 de Maio, entre as 10 e as 13 horas, o evento 'Open Day'.

A iniciativa marca a abertura oficial da Academia e tem como objetivo proporcionar uma experiência de iniciação à modalidade de padel a jovens dos 4 aos 14 anos, sob a orientação dos professores Roberto Gomes e Nuno Pinto.

Até ao momento, cerca de 70 crianças já estão inscritas, prevendo a organização "uma manhã dinâmica, com muita actividade e espírito desportivo, aberta também a pais, educadores e amantes da modalidade."