Jogadoras encantadas com o I Open de Padel no Porto Santo

As jogadoras que estão a competir no I open de Padel na ilha do Porto Santo, dizem maravilhas da competição.

Uma dessas jogadoras é Raquel Loureiro que disse ao DIÁRIO, “que nunca imaginaria vir ao Porto Santo competir, e é a primeira vez que estou na ilha”.

“Acho que o torneio é maravilhoso e é uma maravilhosa igualmente, acho que esta competição no Porto Santo, é um ponto de partida, os campos são maravilhosos”, disse.

Para Raquel Loureiro este Open tem tudo para vingar: ”Acho que pode vingar porque o Padel está sempre em crescimento, tem uma taxa de adesão muito elevada, logo acho que sim este Open tem tudo para ser um sucesso no futuro”.

Uma praticante local Rosalina Gomes também acha que o Open no Porto Santo “ é uma excelente ideia em se realizar no Porto Santo, pois temos as condições perfeitas para pode realizar este tipo de evento desportivo”.

“É muito bom trazer pessoas de fora da ilha para divulgar assim o nosso destino”, disse a jogadora.

Rosalina Gomes também acha que este Open no Porto Santo pode vingar: “Claro que sim, até porque a modalidade está a crescer cada vez mais, cada vez temos mais praticantes na ilha, mesmo nas camadas jovens há um entusiasmo no Padel, e este tipo de torneio cativa ainda mais”.

Hoje continua a realizar-se jogos nos vários escalões, para amanhã haverá já semi-finais e no domingo as finais, pelo meio, realizar-se-á algumas atividades lúdicas param todos.