O que está em jogo no Benfica–Sporting deste sábado?

Dérbi pode decidir o campeão nacional. Ambos os clubes chegam à penúltima jornada empatados com 78 pontos. Veja o que pode acontecer.

O dérbi entre Benfica e Sporting, marcado para este sábado, 10 de Maio, às 18h00, no Estádio da Luz, poderá ser decisivo para a atribuição do título da Liga Portugal 2024/25. As duas equipas chegam à penúltima jornada empatadas com 78 pontos, o que significa que qualquer resultado terá impacto directo na classificação final.

A importância do jogo vai além do prestígio do confronto: poderá definir já este sábado o campeão ou adiar a decisão para a última jornada. Eis todos os cenários possíveis.

Se o Sporting vencer

Se a equipa de Rui Borges ganhar na Luz, torna-se imediatamente campeã nacional. Isso porque passaria a somar 81 pontos, ficando com três de vantagem sobre o Benfica e com vantagem no confronto directo, já que venceu o jogo da primeira volta por 2-1. Mesmo que perca na última jornada contra o Vitória de Guimarães, e o Benfica vença o Braga, o Sporting seria campeão, porque em caso de igualdade pontual prevalece o confronto directo.

Se o Benfica vencer

Neste cenário, há duas possibilidades com efeitos distintos:

– Se o Benfica vencer por dois ou mais golos de diferença, passa a ter vantagem no confronto directo (compensando a derrota por um golo na primeira volta) e bastar-lhe-á um empate na última jornada, frente ao Braga, para garantir o título.

– Se vencer apenas por um golo de diferença, o confronto directo entre os dois clubes fica empatado (com uma vitória para cada lado pelo mesmo número de golos). Nesse caso, o critério de desempate seguinte será a diferença total de golos na liga, onde actualmente o Benfica tem ligeira vantagem. A equipa de Bruno Laje teria então de vencer também o último jogo para assegurar o título.

Se houver empate

Neste caso, tudo fica nas mãos do Sporting. O empate mantém as duas equipas com o mesmo número de pontos, mas o Sporting conserva a vantagem no confronto directo. Assim, uma vitória dos leões na última jornada, em casa frente ao Vitória de Guimarães, garante-lhes o campeonato, independentemente do que o Benfica fizer contra o Braga.

Conclusão

O jogo de sábado pode entregar o título ao Sporting em caso de vitória, colocar o Benfica em posição de depender apenas de si se vencer, ou manter tudo em aberto para a derradeira jornada se terminar empatado. Será, com toda a certeza, um dos dérbis mais decisivos da história recente do futebol português.