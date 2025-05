I Open Padel começa hoje no Porto Santo

O I Open Padel do Porto Santo vai decorrer, a partir de hoje e até domingo, no PXO Racket Center. A recepção de boas vindas será às 16h30 e os jogos começam às 17h00.

Henrique Marques da organização do evento, explicou ao DIÁRIO que "o objectivo da iniciativa é cada vez mais contribuir para que esta modalidade cresça na Região e, claro, no Porto Santo".

"Esta iniciativa foi uma parceria com um clube de Lisboa que, também, vai participar neste Open, pois cerca de metade dos jogadores são do continente português e, assim, vamos fazer aqui, durante estes quatro dias, uma festa do Padel", acredita.

Vão ser dias de competição e muita alegria, que Henrique Marques salientou: "Vamos começar hoje em termos convívios com welcome drink as 16h30 e, no sábado, uma ceia com bar aberto, vai ser uma festa desportiva para todos."

Com cerca 70 participantes, os jogos iniciam-se hoje a partir das 17h00 até à meia-noite, as mesmas horas para sexta-feira e no sábado, das 09h00 até à 15h15 e no domingo pelas 09h00, acontecerão as as finais.

Esta competição tem a colaboração da Câmara Municipal do Porto Santo, da Porto Santo Line e está integrada no Padel Tour da Federação Portuguesa de Padel.